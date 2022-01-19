德国单日确诊首破10万 法国巴西染疫数也创新高

（法新社日内瓦19日电） 世界卫生组织警告COVID-19疫情远未告终之际，法国、德国和巴西通报的 过去24小时确诊数创下新高。Omicron变异株在全球势头不减，各国祭出新防疫措施、加速施打追加剂。

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世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨天在日内瓦总部告诉记者：「距离疫情大流行结束，还有很长的距离。」

欧洲正处于新一波疫情爆发的中心，德国今天通报单日确诊病例飙升突破10万起，法国昨天通报了近50万例COVID-19（2019冠状病毒疾病）病例。

谭德塞示警，不要将Omicron视为轻微病毒，「平均而言，Omicron（引发的症状）可能没那么严重，但有关它是一种轻微疾病的说法具有误导性 」。

世卫预测，一半的欧洲人在3月前会染上Omicron变异株。

德国官员今天表示，国内过去24小时确诊数达到11万2323起病例和239例死亡病例，确诊者中超过70%是感染Omicron，这也是德国单日确诊首次突破10万。

确诊飙升促使德国总理萧兹（Olaf Scholz）寻求强制疫苗接种政策，以提升国内疫苗覆盖率。

遭Omicron席卷的法国，最近平均每天约有30万起病例。法国公卫机构发布的最新数据显示，国内过去24小时新增创纪录的46万4769例确诊个案。

此外，巴西昨天通报超过13万7000例染疫个案，创单日确诊数纪录。

巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）淡化Omicron严重性，公开发表疫苗怀疑论，他现正因防疫不力而益发遭受抨击；民调显示，他可能会输掉10月的总统大选。

© 2022 AFP