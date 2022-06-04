德国南部列车出轨 至少4死30伤

（法新社柏林3日电） 德国南部巴伐利亚邦一处阿尔卑斯山度假胜地附近今天发生列车脱轨事件，造成至少4人死亡、30人受伤。

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事故发生在中午过后不久，当时列车才刚离开度假小镇加密希帕坦克钦（Garmisch-Partenkirchen）开往慕尼黑（Munich），却在加密希帕坦克钦郊外的伯格兰（Burgrain）地区出事。

出事的红色列车数节车厢侧卧在公路旁的草地上。救援人员站在车厢旁，用梯子爬上去救援受困乘客。

警方透过声明表示：「截至下午3时32分为止，在这场严重的列车事故中，有4人伤重不治。」

警方说，约有30名乘客受伤，其中15人伤势严重，必须在邻近医院住院接受治疗；同时正展开大型救援行动。

巴伐利亚邦（Bavaria）内政厅长赫曼（Joachim Herrmann）说，其中3名罹难者被发现时已气绝身亡，第4人在送医途中伤重不治。

德国总理萧兹（Olaf Scholz）对这起事故表达震惊，并慰唁罹难者家属。

上巴伐利亚警方发言人宋塔克（Stefan Sonntag）说，这辆区域列车「非常拥挤，很多人搭乘，因此造成这么多人受伤」。

德国南部巴登符腾堡邦（Baden-Wuerttemberg）和巴伐利亚邦的学校将于明天开始放假，令人担心可能有孩童在事故中受伤。

从德国电视台播放的画面可见有青少年在轨道上，显然他们是设法自行爬出车厢。

德国铁路公司（Deutsche Bahn）表示，慕尼黑到加密希帕坦克钦之间的部分路段已封闭，车辆暂时改道。

© 2022 AFP