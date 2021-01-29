德国商业银行宣布关闭340家分行 裁员1万人

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（法新社柏林28日电） 德国第二大银行德国商业银行（Commerzbank）为因应网路银行及无现金支付的新趋势，今天宣布2024年底前将关闭多达340家分行，并裁员1万人。

总部设在法兰克福的德国商业银行在声明中表示：「为了实现广泛的数位化，我们将大幅缩减分行网络的规模，由目前的790家降至450家。」声明还说，这波裁员将影响该行在德国的1/3员工。

德国商业银行估计，到了2024年，成本与预计的2020年数据相比，将因此减少14亿欧元（约新台币475亿元）或约20%。

德国商业银行和境内主要竞争对手德意志银行（Deutsche Bank）一样，为了因应民众对实体银行的需求降低，已宣布裁减数以千计员工。

处境艰难的德国商业银行先前已宣布，去年内总共会裁掉2900人；去年12月并表示，正加码提列6亿1000万欧元（约新台币207亿元）准备金因应裁员支出。

目前还无法确定，这2900人是否包含在今天宣布的裁员人数中。截至去年9月底，德国商业银行共有3万9600名员工。

德国商业银行去年第3季亏损达到6900万欧元（约新台币23亿元），期间还关闭200家分行。德国商银表示，去年可能出现2009年以来首见全年亏损。（译者：李晋纬/核稿：张正芊）

© 2021 AFP