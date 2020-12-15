德国喊话欧盟 呼吁耶诞节前批准COVID-19疫苗

广告 继续浏览后续

（法新社柏林15日电） 欧盟当局计画最慢在29日决定是否批准辉瑞药厂和生技公司BioNTech共同研发的2019冠状病毒疾病疫苗，引发各界批评。德国卫生部长史巴恩今天说，希望欧盟在耶诞节前批准疫苗。

法新社报导，史巴恩（Jens Spahn）告诉媒体：「目标是在耶诞节前获得批准。我们希望年底前开始在德国接种疫苗。」

「画报」（Bild）今天引述政府和欧盟执委会（European Commission）消息来源报导，欧盟药品管理局（European Medicines Agency）计画在23日批准美国辉瑞药厂（Pfizer）和德国生技公司BioNTech共同研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗。

欧盟尚未批准疫苗一事让德国当局强烈不满，因为疫苗共同研发商BioNTech是德国企业，再加上德国已准备从16日起实施更严格防疫管制，关闭非必要商家且各级学校停课。

新加坡和巴林已经批准辉瑞的疫苗，加拿大昨天则为首位公民接种疫苗。

美国染疫死亡人数超过30万大关之际，昨天也开始在境内进行大规模疫苗接种。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP