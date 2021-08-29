德国大选倒数 29日举行首场电视辩论会

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（法新社柏林29日电） 德国大选不到1个月将登场，挑战总理梅克尔（Angela Merkel）大位的3名候选人今天即将举行第一场电视辩论会。梅克尔政党推出的候选人选情告急，急于挽回颓势。

梅克尔连任16年后不再续任，梅克尔所属基民/基社联盟（CDU/CSU）推出的拉谢特（Armin Laschet）在参选之初，轻松领先社民党与绿党对手。

不过拉谢特过去几周多次失态，导致支持度低迷，拖累政党支持率下滑。

起初不被看好的社民党候选人、现任财政部长萧兹（Olaf Scholz）反而后来居上。

在绿党候选人、党魁贝尔伯克（Annalena Baerbock）同样因为剽窃等负面新闻而声势直落的情况下，萧兹的支持度甚至超越了贝尔伯克。

就在电视辩论会举行数小时前，「周日画报」（Bild am Sonntag）公布民调显示，萧兹的社民党支持率上升至24%，基民/ 基社联盟支持率下滑至史上新低21%，绿党则为17%。

报导指出，梅克尔的保守派联盟目前「完全慌了手脚」。

拉谢特的选情恶化始于7月中旬，当时德国西部洪灾死伤惨重，包括他担任邦总理的北莱因-西发利亚邦（North Rhine-Westphalia）也是重灾区。

当时总统史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）向洪患灾民致意，镜头捕捉到拉谢特在史坦麦尔身后与官员嘻嘻哈哈，支持度自此直直下滑。

© 2021 AFP