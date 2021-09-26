德国大选将登场 梅克尔前进接班人家乡催票

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（法新社德国亚琛25日电） 德国明天将举行联邦议院（Bundestag）选举，总理梅克尔在投票倒数24小时前来到接班人拉谢特的家乡亚琛（Aachen）最后催票，呼吁选民票投拉谢特，来形塑德国的未来。

60岁的拉谢特（Armin Laschet）民调一直落后给社会民主党（SPD）的萧兹（Olaf Scholz），但选前最后两人差距已来到误差范围内，让这场投票成为近年来最难以预测的选举之一。

掌权16年后即将退出政坛的梅克尔（Angela Merkel）原本打算保持低调，但拉谢特人气低迷，逼得她卷入混乱的选战之中。

过去一周梅克尔带着拉谢特来到她在波罗的海（Baltic）沿岸的选区，昨天更前进慕尼黑一场保守派大咖的选前最后造势大会，呼吁选民为了国家稳定，让保守党继续掌权。

选前一天，梅克尔还来到拉谢特的家乡兼选区亚琛。德国西部的亚琛是邻近比利时和荷兰边界的温泉城市，拉谢特在这里出生长大，现在也还住在这里。

她敦促选民踊跃投票：「这关乎你的未来，你孩子的未来，你父母的未来。」

梅克尔强调气候保护是下届政府的重要挑战，但那无法「单单透过规定和规范」达成，而是「需要新的技术发展、新流程、研究人员，需要有兴趣的人思考如何达成那个目标，还得有人参与」。

她说，拉谢特是在形塑德国、面对那些挑战时，可以让人接受想法的「搭桥人」。

© 2021 AFP