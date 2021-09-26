德国大选开始投票 后梅克尔时代将展开

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（法新社柏林26日电） 德国联邦议院选举今天开始投票，在这场德国近期历史最难以预测之一的选举，总理梅克尔的保守派和中间偏左的社会民主党（SPD），争夺梅克尔步下政坛后的总理大位。

这场划时代的选举标志着梅克尔（Angela Merkel）16年掌权的结束，让一向被视为稳定象徵的德国进入不确定性的新时期。

民调显示在这场胜负难料的总理之争中，梅克尔的基民/基社联盟（CDU/CSU）民意支持度约23%，仅略低于中间偏左的社会民主党的25%，差距在误差范围内。

德国民调公司Infratest Dimap负责人席格尔（Nico Siegel）表示：「我们周日绝对会见到若干惊奇。」

他说，尽管社民党（SPD）在民调上领先，保守派的胜选也「不能被排除」。

德国大选在台北时间下午2时开始投票，午夜24时结束投票。

德国6040万名合格选民中约40%表示，尚未决定票要投谁。但也有同样比例的人已经完成邮寄投票，包括梅克尔本人。

这场总理之争已演变为两个男人的竞赛：63岁的社民党总理候选人萧兹（Olaf Scholz）和60岁基民/基社联盟的总理候选人拉谢特（Armin Laschet ）。

但由于双方的政党都可能远远达不到单独执政所需多数席次的情况下，届时恐怕将有旷日费时联盟政府磋商，耗费数周甚至数月都有可能。

德国上一次2017年9月大选后未有任何一党取得执政所需的多数，一直到隔年2月，基民/基社联盟才和社民党组成联盟政府。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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