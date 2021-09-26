德国大选登场 相关Q&A一次看

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（法新社柏林26日电） 选情胶着的德国大选今天登场，世人莫不好奇下届政府的组成，以及德国在总理梅克尔卸任后会变怎样？它在欧洲和世界的角色又将如何变化？以下是法新社整理关于这次大选的Q&A。

● 梅克尔为何卸任？

梅克尔（Angela Merkel）所属的基督教民主党（CDU）在2018年10月的地方选举受到挫败，不久后她就宣布目前的第4任总理任期将是她的「最后一任」。这使德国出现1949年后首次有现任总理不角逐连任的局面。

现年67岁的梅克尔2005年11月22日首度获任德国总理，她在位的时间跟德国史上任期最长的总理柯尔（Helmut Kohl）几乎不相上下。柯尔一共掌权16年有余（5869天）。

德国在梅克尔领导下成为欧洲稳定的同义词，但大选过后现况可能改变。在选票分散的情况下，德国可能出现3党联合政府。

● 保守派会不会丧失执政权？

最新民调显示，梅克尔的基民党及其巴伐利亚邦姊妹党━基督教社会党（CSU）合计支持率约22%。这将是德国战后保守派表现最差的一次选举。

保守派在2017年上次大选时是由梅克尔领导，当时得票率为32.8%。

若民调准确，基民党/基社党联盟可能丢掉总理大位，甚至变成在野党，成为2005年以来首见。

专家一年前几乎完全不考虑中间偏左的社会民主党（SPD）可能参与下届政府，但现在社民党支持率约25%，正盼望继施若德（Gerhard Schroeder）之后再拿下总理位置。

● 极右派怎么了？

极右派德国另类选择党（AfD）藉民众不满2015年难民潮趁势而起，2017年首度进入国会，并成为最大在野党。之后这个政党似乎失去吸引力，目前支持率约为11%。

然而德国另类选择党已在政坛牢牢扎根，近来成员曾参与反对COVID-19（2019冠状病毒疾病）抗疫措施的集会，试图透过反对口罩运动讨好选民。

● 谁能成为造王者（kingmaker）？

不论哪个政党胜选将主导组成新政府，都可能争取绿党（支持率约17%）和自由派的自由民主党（FDP，支持率约11%）相挺。

但结盟方式可能有许多种，包括纯左派联盟与右倾为主的政府。

无论如何，结盟协商可能得花上数周甚至数个月，这将使欧洲最大经济体淡出国际舞台一段时日。

● 新政府外交政策路线为何？

德国外交政策的面貌会依新政府最终党派组成而大相迳庭。

若是出现包括社民党与绿党的左派联盟，德国会比保守派与自由派掌政下更倾向支持欧洲财政团结。

如果新政府纳入极左的左派党（Die Linke），德国与北大西洋公约组织（NATO）的关系可能变紧张，因为左派党希望废止这个跨大西洋联盟。

政府易主也可能影响德国与法国的关系，这项伙伴关系正是欧洲联盟（EU）的核心。而且法国也将于2022年4月举行大选。

根据法国国际关系暨战略研究院（French Institute for International and Strategic Affairs）法德研究委员会（Franco-German Studies Committee）成员莫里斯（Paul Maurice），德国新团队上任后将面临压力，必须为欧盟增添制定政策的新动力。

© 2021 AFP