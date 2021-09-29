德国大选社民党险胜 梅克尔恭喜萧兹胜选

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（法新社柏林29日电） 德国政府今天发表的声明稿中表示，即将卸任的总理梅克尔已经恭喜财政部长，同时也是对手社会民主党（SPD）的总理候选人萧兹胜选，而梅克尔所属的保守派阵营选后陷入混乱。

萧兹（Olaf Scholz）的社民党在26日大选中，以25.7%的得票率险胜，梅克尔（Angela Merkel）的中间偏右基督教民主党/基督教社会党联盟（CDU-CSU）则拿下24.1%票数，改写纪录低点。

声明稿中表示：「总理周一（27日）恭喜萧兹胜选。」

原先被认为是梅克尔保守派接班人的拉谢特（Armin Laschet）尚未公开祝贺萧兹胜选，但社民党与基民/基社联盟的消息人士今天告诉法新社，拉谢特已致函恭贺萧兹胜选。

不得人心的拉谢特带领保守派联盟交出70年来最糟的选举成绩，仍坚持试图要筹组下一届的联合政府，由他来担任总理。

然而，近几天来重量级保守派人士纷纷和拉谢特保持距离，引发外界对他的政治前途感到怀疑。

巴伐利亚邦总理、基民党姊妹党基社党主席居德（Markus Soeder）昨天在记者会中公开祝贺萧兹胜选，凸显和拉谢特的嫌隙扩大。

居德说：「萧兹目前显然比较有机会成为总理。」他强调，「必须接受」选举结果，这是民主的基本原则。

© 2021 AFP