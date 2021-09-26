德国大选 绿党选情虽未如预期仍握有利筹码

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（法新社柏林26日电） 各界对于和气候变迁相关的全球暖化和致命洪水日益忧心，加以德国总理梅克尔即将步下政治舞台，今天德国大选绿党本获看好应大有斩获，气势却先盛后衰，但仍料将在政局扮要角。

绿党今春提名年轻有活力的党主席贝尔伯克（Annalena Baerbock）为总理候选人，选情一度不可限量，甚至看好拿下总理宝座。

德国大选虽从未像这次一样聚焦在气候危机，但绿党本来料落在中间偏左的社会民主党和即将卸任总理梅克尔（Angela Merkel）的保守派基督教民主党（Christian Democrats）之后，成为德国第三大党。

40岁的贝尔伯克证明受到年轻选民的欢迎，绿党支持率可能从4年前的8.9%攀升近倍，进而在磋商联合政府的谈判中扮演重要的抬轿角色。

然而，贝尔伯克的一连串失误，加上德国人或许对政坛的改变没有最初想像的热衷，使得绿党选情在夏初失去了竞选初期的领先，而且再也没有反弹恢复。

德国「明镜周刊」（Der Spiegel）最近在以贝尔伯克的「灾难性错误」为封面故事的文章中提到，「这次对绿党来说原本是一个历史契机」。

「绿党在我们这个时代的重大议题中表现突出，但这却无法保证他们赢得多数。他们需要广泛的基础。」

贝尔伯克今年4月宣布竞选时，攫获德国民众的注意力，她承诺要在梅克尔掌权16年后，带给德国新气象，让绿党的民调数据扶摇直上。

贝尔伯克当时表示：「我没当过总理，也没当过部长。我代表的是改变，其他人则代表现状。」

而在本周，连和她共同领导绿党的哈柏克（Robert Habeck）都坦承，绿党的目标已经降低了。他告诉德国世界报（Die Welt）：「距离总理的职位越来越远。」

「我们看到我们的政治对手对于改变没有多大的兴趣，不断说：『对，没错，保护气候很好，但代价不应该过于高昂。』他们不承认不保护气候是最昂贵的答案。」

他说，绿党的对手「在竞选时只想延续梅克尔时期，极其无耻和自满」。

在竞选活动的镁光灯下，贝尔伯克相对缺乏经验表露无遗。慕尼黑附近政治教育学院的主任穆恩克（Ursula Muench）告诉法新社：「她高估自己的能力，然后又自我怀疑。这并非良好的组合。」「她应该要有耐心，等下一次（选举）。」

联合信贷银行（UniCredit）首席经济学家尼尔森（Erik Fossing Nielsen）表示，尽管选情严峻，但绿党看起来处于有利的位置，可以充分利用小党的角色，无论是和两个大党的总理候选人萧兹（Olaf Scholz）或拉谢特（Armin Laschet）合作。

「就我研判，无论如何，绿党会让很大部分的政见纳入下届联合政府，并将在下任政府中变得更有权力。」

© 2021 AFP