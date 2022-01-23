德国对乌克兰危机释出矛盾讯号挨批

（法新社法兰克福23日电） 德国海军首长薛恩巴赫日前发表亲莫斯科言论，触怒基辅当局，也引发外界对德国在乌克兰危机中的观望态度不满后，上月才上台的德国新政府面临对俄罗斯展现强硬态度的压力。

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经过一周来混乱的外交动作，包括美国国务卿布林肯（Antony Blinken）来访，德国总理萧兹（Olaf Scholz）政府这个周末忙着安抚担心俄罗斯侵略的基辅当局，表态德国将支持乌克兰。

这起外交争端源于德国海军首长薛恩巴赫（Kay-Achim Schoenbach）表示，认为俄罗斯意图入侵乌克兰的想法是「子虚乌有」，并称俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）值得被尊重。

薛恩巴赫昨晚请辞，但对外交的伤害已经造成。

乌克兰驻德国大使梅尔尼克（Andrij Melnyk）表示，乌克兰「深感震惊」。

梅尔尼克今天告诉德国世界报（Die Welt），这起事件令人大大怀疑德国的国际可性度和可靠度，不光是从乌克兰的角度来看。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）召见德国驻基辅大使，指控德国「鼓励」蒲亭攻击乌克兰。

乌克兰危机对于上月才从梅克尔（Angela Merkel）手中接棒的萧兹政府来说，是上任后首项重大考验。

由社民党（SDP）、绿党（Greens）和亲商的自由民主党（FDP）组成的德国新联合政府，誓言和俄罗斯「对话并硬起来」。

但对于如何对付明目张胆的莫斯科当局，德国新政府仍无法化解内部歧见，口径一致。

德国商务日报（Handelsblatt）指出，德国政治人物「理解俄罗斯」的倾向仍存在，并质疑「愿意从事对话和战略天真的界线为何？」

© 2022 AFP