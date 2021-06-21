德国对苹果展开反垄断调查

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（法新社柏林21日电） 德国政府今天对iPhone制造商苹果（Apple Inc.）疑似违反市场竞争行为展开调查，使得苹果公司成为第4家美国科技业巨擘遭到德国当局的这类调查。

德国反托拉斯当局联邦卡特尔署（Federal Cartel Office，FCO）近几周已对亚马逊（Amazon）、谷歌（Google）和脸书（Facebook）展开类似调查。这是依据今年1月生效的一道新法，给予德国监管机关更大权限来管制大型科技企业。

联邦卡特尔署表示，已对苹果启动第一阶段调查，以判定其是否具有「跨市场重要性」。

德国当局说：「一企业的商业生态系统是否横跨不同市场，可视为是否具有这类地位的一项指标。拥有这样的强势地位，会令其他企业非常难以与之抗衡。」

联邦卡特尔署署长孟特（Andreas Mundt）表示，他的单位将检视苹果是否利用专属的iOS作业系统，来围绕iPhone建立跨越数个市场的强势数位商业生态系统。

孟特解释：「调查的一个主要焦点将放在AppStore的运作。因在许多例子当中，它让苹果有权力对第三方商业活动有所影响。」

一名苹果公司发言人则强调苹果对德国就业市场的贡献，表示iOS应用程式（app）经济促成25万个就业机会。发言人透过声明说：「我们期待与联邦卡特尔署讨论我们的业务方式，及针对他们的任何疑虑进行开放对话。」

联邦卡特尔署表示，在对苹果进行第一阶段调查后，接下来可能检视其他特定议题，因当局已接获数家企业对苹果行为可能违反市场竞争提出申诉，包括有应用程式开发商不满必须使用苹果的系统进行「应用程式内购买」（in-app purchase）。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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