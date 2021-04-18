德国将举行全国追思会 悼8万染疫亡魂

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（法新社柏林17日电） 德国明天将为约8万名2019冠状病毒疾病（COVID-19）亡魂举行全国追悼会，与悲痛的家属同哀，也悼念那些因防疫措施而孤独逝去的民众。

德国总理梅克尔（Angela Merkel）与总统史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）明天上午赴柏林着名反战警世纪念堂威廉皇帝纪念教堂（Kaiser Wilhelm Memorial Church）出席追悼会。

随后他们将参加柏林音乐厅（Konzerthaus）的追思仪式，会中史坦麦尔将发表演说。

由于当地仍在实施防疫措施，活动人数有所限制，仪式将透过公共电视现场转播。

史坦麦尔在宣布举行全国追悼会时说：「身为总统，我认为有必要停下脚步，庄严肃穆地向在疫情期间过世的人道别，包括那些不仅染疫且孤零零逝去的人。」

防疫限制措施之下，许多民众不仅失去挚爱，而且无法在家人临终前陪在身旁。

德国目前正全力对抗猛烈的第三波疫情。卫生当局警告，将会有更多的人染疫过世。

德国中央政府正寻求更大的权限来执行宵禁等更为严苛的防疫措施，以阻止疫情扩散。然而，相关法令仍需国会批准。

下议院16日展开讨论前，梅克尔敦促议员做出迅速且果决的行动，「半套的措施无法防疫，只会愈弄愈糟。病毒不懂协商，跟它交手唯一方法就是果断」。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP