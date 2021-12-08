德国开启3党联合执政新纪元 主要施政方针一览

（法新社柏林8日电） 德国中间偏左政党「社会民主党」（SPD）领导的3党联合政府预定今天宣誓就职，怀抱雄心壮志，要带领德国这个欧洲最大经济体迈向更洁净和更公平的未来。

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根据社会民主党、「绿党」（Greens）及「自由民主党」（FDP）签署的联合执政协议，这个3党联盟将致力推动气候保护、外交和大麻政策。以下为其主要施政目标：

●无新债

在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情肆虐期间，德国暂时取消「无新债」规定，允许政府借取数以十亿元计的资金来摆脱危机，社民党、绿党与自民党组成的「红绿灯联盟」（3党代表色分别为红、绿、黄）如今打算重新实施这项政策。

他们在联合执政协议中，承诺要在2023年前恢复德国宪法尊崇的债务减速机制（debt brake）。自民党大力支持这项作法，即将接掌德国总理的社民党财长萧兹（Olaf Scholz）长期以来也一直是这项政策的拥护者。

根据自民党党魁林德纳（Christian Lindner）的推文，3党也同意在任期内不增税，这对不愿向纳税人施加任何财政压力的自民党而言，无疑是一大胜利。

●最低工资、住房、16岁投票

社民党将兑现把最低工资从目前的9.60欧元提高到12欧元的竞选承诺。

为了让民众得以负担住房开销，执政联盟同意每年建造40万户新屋，其中1/4将以公共基金打造。租金涨幅将限制在3年最高11%。

3党还同意将投票年龄降至16岁，这可能有利于绿党和自民党，因为他们的拥护者比支持梅克尔（Angela Merkel）的保守派更年轻。

●气候

绿党的胜利主要来自加速淘汰煤炭能源，德国「弃煤」时间表将大幅提前8年到2030年。

各方也同意在2022年「进一步修订」现行的气候保护法，并「在这方面采取一切必要的法律、法规和措施」。在2030年前，全国电力的8成将来自再生能源，路上的纯电动车将从目前的50万辆增至1500万辆。自2035年开始禁售传统燃油汽车。

●主权欧洲

3党联盟强调「希望强化欧洲战略主权」，欧洲大陆第2大强国法国已将此作为2022年起担任欧盟轮值主席国的优先事项。

联合执政协议说，对德国而言，跨大西洋关系仍是「中心支柱」，北约则是国家安全「不可或缺的元素」，各方希望拥有「一个在内部和外部都能保护其价值观和法治的欧盟」。

即将出任外交部长的绿党联合领导人贝尔伯克（Annalena Baerbock）介绍联合协议时，承诺将把人权问题重新置于德国外交中心位置，并主张对俄罗斯和中国采取更加坚定的立场。

●大麻合法化

在新政府领导下，德国将成为全球少数几个合法化娱乐用大麻的国家之一。各方在文件中说，将在获得许可证的商店里，以有限制的方式向成年人销售大麻。「这将控制大麻品质、防止污染物质流通，并确保让未成年人得到保护。」

●移民

这个执政联盟有意放宽移民和公民身分规定，这是梅克尔所属的保守派长期抵制的举措。

目前「收容」的移民仅获准留在德国，但没有工作权，如今将可正式展开取得居留许可的程序。此外，也将扩大承认双重国籍者，以及外籍人士在短短3年居留期间若「融合方面取得特殊成就」，就能享有更快取得公民身分的途径。

●堕胎

各方承诺将废除刑法第219a条规定，这项纳粹时代的争议性立法禁止医师针对堕胎服务打广告。他们在文件中说：「医师应能提供有关堕胎的公开资讯，而不必担心被起诉。」

© 2021 AFP