德国开辟「铁路桥梁」 源源物资运到乌克兰

（法新社柏林26日电） 一班列车缓缓驶出德国首都柏林市中心，鲜红色火车头拉着8节车厢，里面装满了食物和其他必需品，目的地是遭到战火围困的乌克兰。多亏这条「铁路桥梁」，人道援助能送达当地。

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这数吨物资将经历4天旅程、行经1000多公里，最后递送给需要的乌克兰民众。

德国国营德国铁路公司（Deutsche Bahn）执行的这项行动，呼应在冷战期间，西方对苏联封锁下的柏林进行的知名物资空运行动，也就是德国人所称的「空中桥梁」（air bridge）。

德铁子公司德铁货运（DB Cargo）执行长尼库塔（Sigrid Nikutta）解释说，这项与波兰和乌克兰铁路公司合作的计画，「只花4天」就设立完成，这条「铁路桥梁」如今已能固定运作。

现在每晚有一班列车从柏林出发，车上载着从德国各地募集来的企业和个人捐赠物资；有些是在专门地点收集到，有些则是从制造厂或连锁超市直接运来。

成堆的婴儿食品、女性生理用品、小型电器、医疗设备、睡垫和毯子…等，民间源源不绝的善心，很快让列车车厢塞满物资。

尼库塔表示：「这每节车厢都是在告诉乌克兰人：我们不会弃你们于不顾！」

德铁的工作人员情绪振奋。他们会将列车开到波兰，再交由当地驾驶接手。其后物资必须搬到另外的列车上，因为乌克兰的轨道系统不同。等到列车抵达乌克兰后，又会由乌国国家铁路公司接手运行。

乌克兰国铁员工必须在战火中穿梭国内运送物资和难民，令西方同业敬佩。尼库塔说：「我佩服他们，但也担心他们，因为我们都知道这很危险。」

不过，德铁货运发言人施密特（Michael Schmidt）指出，「铁路桥梁」冒的风险不高。他强调说，「我们并非运送武器或石油」，且自从俄罗斯攻打乌克兰以来，乌国铁路系统很少受到攻击，因为「俄国需要让这项基础设施保持良好状态」。

尼库塔也骄傲表示，所有运送到乌克兰各地乡镇城市的物资列车，至今都安全抵达。（译者：张正芊/核稿：陈正健）

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