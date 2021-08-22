德国总理梅克尔下月卸任 访问盟邦乌克兰

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（法新社基辅22日电） 德国总理梅克尔（Angela Merkel）今天访问盟邦乌克兰。在乌克兰对抗亲俄分离主义分子的冲突中，梅克尔向来采支持立场；但乌克兰对于梅克尔渴求俄国天然气的态度感到失望。

梅克尔下月即将卸下德国总理职位，此行将会晤乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）；而两天前梅克尔刚在莫斯科与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin ）举行会谈。

执政16年的梅克尔，自2014年以来一直是基辅的主要盟邦。是年莫斯科侵吞克里米亚（Crimea），乌东亲俄分离主义分子与乌克兰政府决裂。

但梅克尔也坚定不移推动北溪天然气2号管线（Nord Stream 2），让争议性的俄罗斯天然气管线终点延伸至欧洲，即便乌克兰、美国与数个欧洲国家都对此表示强烈反对。

泽伦斯基本周接受数个媒体访问时表示，「你可称之为务实作法」，但他说，梅克尔是在进行一个「非常薄弱的平衡行动」。

虽然在天然气管线上有不同意见，但德国是乌克兰战争的主要仲裁者，试图解决乌东冲突。这场拖延已久的战事至今已夺走1万3000条性命。

自战争爆发以来，梅克尔一直是最大声挞伐克里姆林宫的人之一，指责莫斯科为分离主义分子撑腰；而莫斯科则予以否认。

乌克兰将于24日庆祝脱离苏联30周年独立纪念日，基辅也预定23日主持欧洲数国领袖高峰会，会中寻求让克里米亚重回乌克兰。

不过，梅克尔选择不参加这场峰会，乌克兰政治分析家费森科（Volodymyr Fesenko）说，这显示德国在东欧政策上的矛盾。

梅克尔遭受批评，特别是有关造价110亿美元的北溪天然气2号管线。此管线即将完工，届时俄罗斯输送到德国的天然气量将翻倍。

这条管线绕道而行，远离乌克兰的天然气基础设施，也让乌克兰徵收不到亟需的过境费。基辅与同盟国指称，此管线将会增加对俄国天然气的依赖，也会增添莫斯科的地缘政治影响力。

© 2021 AFP