德国总理梅克尔力挺欧盟禁止AZ疫苗出口

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（法新社柏林23日电） 欧盟执委会主席范德赖恩日前扬言，若欧盟无法优先获得配送，将禁止阿斯特捷利康药厂在欧盟境内生产的AZ疫苗出口。德国总理梅克尔今天表态支持范德赖恩。

25日举行的欧盟峰会将讨论阿斯特捷利康药厂（AstraZeneca）与欧盟因AZ疫苗而日益加剧的龃龉，梅克尔今天对此表示：「我支持欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen），我们跟阿斯特捷利康药厂间有问题。」

欧盟官员不满英国和瑞士合资的阿斯特捷利康对英国可完全履约，对欧盟却供应不足。

范德赖恩20日措词强硬提醒阿斯特捷利康：「我们有禁止按计画出口的选项，这就是告诉阿斯特捷利康（AstraZeneca）：在你开始交货给其他国家前，得优先履行与欧盟的合约。」

范德赖恩说，阿斯特捷利康原本承诺，今年第一季要供应欧盟9000万剂疫苗，目前仅供应30%。

欧盟指控英国，为了成功接种疫苗，执行只做不说的出口禁令，英国首相强生（Boris Johnson）领导的政府强烈否认。

针对欧盟扬言禁止AZ疫苗自欧盟出口，英国也予以警告。

梅克尔说，她和法国总统马克宏（Emmanuel Macron）与强生已讨论这项争议，本周稍晚举行的欧盟峰会将磋商这个议题。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2021 AFP