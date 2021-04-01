德国总统接种AZ疫苗 鼓励民众施打

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（法新社柏林1日电） 德国当局2天前建议，引发争议的阿斯特捷利康（AstraZeneca）COVID-19疫苗只适合60岁以上人口接种；65岁的德国总统史坦麦尔今天宣布，他已施打第一剂AZ疫苗。

史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）今天在柏林一座军医院接受疫苗注射后透过声明表示：「我信任在德国获得批准的疫苗。」「若要走出疫情，接种疫苗是决定性一步。请善用机会，加入接种行列！」

阿斯特捷利康研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19 ）疫苗在欧洲推出过程颠簸，德国官员一直难以提振民众对这支疫苗的信心。

先前传出较年轻人口施打AZ疫苗后出现数个血栓案例，引发外界疑虑。德国疫苗接种委员会（STIKO）3月30日表示，只建议60岁以上民众接种这支疫苗；60岁以下民众若经过与医师谘商，且对潜在风险完全清楚，仍可以施打。

40岁的德国卫生部长史巴恩（Jens Spahn）今天告诉记者，「当轮到自己时」愿意接种AZ疫苗。德国总理梅克尔（Angela Merkel）也曾说过，轮到她接种时，她愿意施打这支疫苗。

© 2021 AFP