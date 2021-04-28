德国情报机构将开始监控反防疫示威抗议

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（法新社柏林28日电） 德国内政部今天表示，德国国内情报机构联邦宪法保护局（BfV）将开始监控反对防疫限制措施的主要示威抗议者，因为担心他们对民主构成威胁以及可能与右翼极端分子挂钩。

这项监控将聚焦于反新型冠状病毒防疫措施团体「横向思维」（Querdenker; Lateral Thinkers）运动的成员，此团体已成为最令人瞩目的反对防疫限制组织，且积极宣扬不相信疫情基本事实的阴谋论。

内政部发表声明说，部分示威抗议的主办者已明确展示，他们的计画远超出仅动员举行反防疫措施示威抗议。

声明又说，他们的主要目标似乎是「永久破坏对政府机构及其代表的信任」。

他们也疑似寻求与诸如「帝国公民」（Reichsbuerger; Citizens of the Reich）等右翼极端分子挂钩，「帝国公民」质疑现代联邦德国的合法性，并散播反犹太讯息及极右翼阴谋论「匿名者Q」（QAnon）迷思。

那些极端分子鼓励支持者漠视官方命令，并挑战政府独占诉诸武力的权限。

内政部长赛贺佛（Horst Seehofer）告诉记者，这项监控的目的是「防范问题」及「防范犯罪」。

© 2021 AFP