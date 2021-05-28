德国承认曾犯下种族灭绝 愿赔纳米比亚377亿元

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（法新社柏林28日电） 德国今天首度承认曾在殖民占领期间在非洲南部国家纳米比亚犯下种族灭绝罪行，柏林当局承诺将提供价值11亿欧元（约新台币377亿元）的经济支持以援助纳米比亚各项计画。

德国殖民者在1904到1908年大屠杀中杀害数以万计赫雷罗族（Herero）与纳马族（Nama）原住民，被史学家称为20世纪的首宗种族灭绝事件，也使得纳德两国关系交恶数年。

尽管德国当局先前曾承认暴行出自其殖民时期当权者之手，但他们仍一再拒绝直接赔偿。

德国外交部长马斯（Heiko Maas）透过声明表示：「我们现在将以现今的观点正式称这些事件为种族灭绝。」

德国曾于1884年到1915年对纳米比亚进行殖民统治。在德国与纳米比亚针对屠杀事件协商5年多后，马斯今天肯定双方达成共识。

马斯说：「鉴于德国的历史与道德责任，我们将请求纳米比亚及受害者后代原谅我们所犯下的暴行。」

他表示，为了「用行动证明我们体认到受害者承受的巨大折磨」，德国将透过一项11亿欧元的财政计画来支援纳米比亚「重建与发展」。

根据熟知协商内容的消息人士说法，这笔款项将分30年支付，且主要须嘉惠赫雷罗族与纳马族的后代。然而，马斯明确指出，这笔款项不会开启任何「合法要求赔偿」的大门。

© 2021 AFP