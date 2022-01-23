德国拒绝提供防卫武器 乌克兰批鼓励蒲亭侵略

（法新社基辅22日电） 针对德国拒绝提供武器给乌克兰，乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）今天谴责德国，并呼吁柏林当局停止「破坏西方团结」以及「鼓励俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）」。 成千上万俄罗斯部队正结集在乌克兰边界附近，各界愈来愈担心欧洲可能会爆发重大冲突。 乌克兰呼吁西方盟邦协助增强它的防卫能力，获得美国、英国和波罗的海国家同意运送包括反战车和防空飞弹等武器至基辅（Kyiv）。

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库列巴在推特发文表示，德国有关「不可能提供防卫武器给乌克兰」的说词，不符合「当前安全情势」。 库列巴强调指出，「今日西方国家在涉及俄罗斯的团结上，较以往更为重要。」库列巴说：「德国伙伴必须停止以这类言词和行动破坏团结，以及鼓励（俄罗斯总统）蒲亭对乌克兰发动新攻击。」 他又说，乌克兰对德国已经提供的支援「心存感激」，但柏林的「当前说法令人失望」。 乌克兰外交部也发表声明说，它希望对德国政府「未能提供防卫武器给乌克兰」表达「深切失望」。

德国国防部长兰布雷特（Christine Lambrecht）今天稍早前表示，柏林当局将会提供乌克兰一座野战医院，但再度拒绝基辅当局的运交武器要求。 兰布雷特说：「此时此刻运交武器势必无助益，那是德国政府内部的共识。」 莫斯科当局坚称它未打算入侵乌克兰，但也提出一连串安全要求，包括禁止乌克兰加入北大西洋公约组织（NATO）等，交换缓和紧张情势。

© 2022 AFP