德国拟强制军人接种疫苗

（法新社法兰克福23日电） 德国第4波疫情肆虐，国内呼吁考虑强制施打疫苗的声浪日益高涨，当局今天表示，预期很快将强制军人接种疫苗。

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国防部发言人告诉法新社，国防部官员和军事人员代表已同意，将COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗纳入军人强制施打疫苗清单。

尽管这项强制令尚未拍板定案，但他表示：「实施时间料在近期」。

此举将让德国军人成为国内第一批必须接种COVID-19疫苗的公仆。

德国军方正准备派遣官兵协助地方接种疫苗、检测以及其他防疫措施，以对抗料在未来几周飙升的感染率。

目前为止，只有执行海外任务的德国军人必须接种疫苗。

染疫病例飙升，以及加护病房缺床，引发德国国内激辩是否跟进邻国奥地利，强制所有公民接种疫苗。

和法国、义大利和西班牙等其他西欧国家相比，德国疫苗覆盖率相对低，仅有68%人口完整接种，被认为爆发COVID-19疫情危机的原因之一。

德国总理梅克尔（Angela Merkel）的夫婿邵尔（Joachim Sauer）罕见接受媒体访问时，谴责德国坚持不接种疫苗的人士。

�p尔告诉义大利的共和报（La Repubblica）说：「1/3的人口不遵循科学发现，令人大感讶异。」

�p尔表示：「这有一部分是因为德国人有些怠惰和自满。」他和梅克尔都是量子化学家。

目前担任看守总理的梅克尔，一再呼吁国人接种疫苗。梅克尔的总理职位，下月可能将由现任财政部长萧兹（Olaf Scholz）出任。

© 2021 AFP