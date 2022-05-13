德国指控俄罗斯 利用能源作为武器

（法新社柏林12日电） 莫斯科对西方国家的能源公司祭出制裁措施，且对欧洲减缓天然气供应后，德国经济部长哈柏克今天指控俄罗斯利用能源作为武器。

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哈柏克（Robert Habeck）在柏林对媒体表示：「必须要说情况已经来到紧要关头，这种利用能源作为武器的方式，现在已在几个地区实际发生了。」

正在德国首都柏林访问的乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）表示，莫斯科已展现出俄国是不可靠的供应者。

库列巴敦促欧洲摆脱对俄罗斯天然气的重度依赖，并说那是助纣为虐，替莫斯科挹注资金供应战争使用。

库列巴与哈柏克举行联合记者会，他表示：「必须关掉俄罗斯能源收入的氧气，这对欧洲特别重要。」

他说：「俄罗斯已展现出...其本身不是一个可信赖的伙伴，欧洲也负担不起这种代价，欧洲必须摆脱对俄国天然气完全倚赖的局面。」

俄罗斯今天表示，已停止亚玛-欧洲（Yamal-Europe）管线经波兰的天然气输送，以报复西方国家对俄国施加制裁。

俄罗斯对欧盟、美国、新加坡共31家能源公司采取制裁措施，称这是俄国的报复行动；其中亚玛-欧洲天然气管线的波兰段公司EuRoPol GAZ S.A，也在俄国制裁名单之列。（译者：纪锦玲）

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