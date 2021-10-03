德国政党展开组阁协商 梅克尔呼吁妥协克服歧异

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（法新社德国哈雷3日电） 正当德国各政党今天展开大选后新总理人选协商工作，即将交棒的现任总理梅克尔暗示诸位政坛领袖，应懂得妥协来克服彼此歧异。

梅克尔（Angela Merkel）在德国东部城市哈雷（Halle）举行的东西德1990年统一纪念活动上发言表示，德国又再度面临塑造国家未来的机会。

她说：「我们可以为了未来究竟该如何而争辩，但我们知道答案在我们手中。我们必须相互倾听及对话，我们知道彼此有相异处，但最重要的是我们有共通点。」

梅克尔还呼吁「为新遭遇做好准备，对他人抱持好奇。诉说自身故事同时，也宽容看待歧异。这是德国统一31年来我们学到的事」。

梅克尔这场演说，号称可能是她总理任内最后一场重要谈话。而这位长期执政领导人的演说内容，似乎是对着正为了组成新政府而争执不下的政治人物喊话。

德国上周国会大选的结果，是由梅克尔执政联盟中的社会民主党（SPD）胜出。一旦新的联合政府产生，梅克尔也将正式结束16年在位生涯。

德国社民党及其总理候选人萧兹（Olaf Scholz）在上周投票以25.7%得票率微幅胜出。梅克尔所属的基民/基社联盟（CDU/CSU）则在陷入困境的总理候选人拉谢特（Armin Laschet）带领下，以24.1%得票率写下史上最差选举纪录。

社民党和基民/基社联盟今天分别与绿党及自由派自由民主党（FDP）展开协商，他们各自为了争取总理宝座有必要与这两党达成协议。

梅克尔在演说中表示：「我们有时太过轻视我们的民主成就。」她指出，「多元和歧异」并不会对社会带来威胁，柏林围墙倒下后德国多年来情况正证明这点。

© 2021 AFP