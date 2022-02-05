德国新任总理萧兹将首访华府 盼重建互信

（法新社柏林5日电） 德国总理萧兹（Olaf Scholz）7日将以德国总理身分首次访问华府，试图化解在俄罗斯与乌克兰的冲突对峙中，针对德国应对方式的质疑。

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试图摆脱前任总理梅克尔（Angela Merkel）阴影的萧兹将与美国总统拜登会面，商讨多个争议议题。

俄罗斯在2014年兼并克里米亚半岛后，当时的美国总统欧巴马曾经十分仰赖梅克尔与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）之间独特的融洽关系，但在这次危机当中，萧兹却受到大西洋两端的炮火攻击。

在美国前总统川普时代，美国与欧洲交相指责，如今拜登正苦于修复与欧洲的关系。批评者认为，萧兹让拜登重修旧好的工作更加困难。

近来柏林当局拒绝向乌克兰提供武器，对于是否可能对俄国施加制裁，说法也时常含糊不清。更重要的是，德国不愿意把能从俄国便宜购买天然气的北溪2号天然气管线（Nord Stream 2）建造计画喊卡，在在惹火华府。

美国智库布鲁金斯研究所（Brookings Institution）资深研究员史特岑穆勒（Constanze Stelzenmuller）表示，柏林当局针对俄罗斯发表「矛盾声明」，引发华府的「困惑、失望情绪和严厉批评」。

她告诉法新社，「萧兹访问华府，将是他修复德国执政联盟受损形象的机会。」

© 2022 AFP