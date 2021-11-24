德国新内阁可能诞生史上首位女外长

（法新社柏林24日电） 德国社会民主党（SPD）的萧兹（Olaf Scholz）即将取代掌权16年的梅克尔（Angela Merkel）成为总理，而他领导的内阁成员各形各色，可能出现德国史上首位女性外长。

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中间偏左的社民党和环保主义的绿党，以及亲商的自由民主党（FDP）共同组阁，将把通常意识形态相左的小党领袖推上共同执政的大舞台。

以下是德国政府未来内阁首长的可能人选：

●爱车的亲商财政部长

自民党党魁林德纳（Christian Lindner）可能会担任这个欧洲最大经济体的财长要职。

42岁的林德纳能言善道，以笔挺的西装扮相为人熟知。他牢牢把持着自民党的方向盘，经历8年在野，终于驶向执政的道路。在德国经济迈入关键的此刻，他将一圆多年心愿，担任财经政策的掌舵手。

林德纳是古董车的爱好者，他曾经在网站上自我介绍，除了政治以外，他的兴趣就是「任何可以灌入汽油的东西」。他将监管新执政联盟取得共识的巨额环保投资方案。

林德纳对于严格财政纪律的偏好，以及他乐见商界，而非政府占上风，使得他并非社民党和绿党的最佳盟友。

在通膨持续飙升的情况下，自民党对平衡预算政策的坚持，可能会让林德纳左右为难。

而林德纳不仅于公将坐上财长大位，于私也有好消息。他日前宣布与32岁的RTL电视台记者利菲尔德（Franca Lehfeldt）订婚，预定明年完婚。

●掌管气候的「超级」部长

绿党的共同主席哈柏克（Robert Habeck）预料将领导一个新的「超级部会」，整合经济、气候保护与能源政策。他协助绿党从一个边陲小党，摇身变成在选举中有竞争力的主要政党。

52岁的哲学家哈柏克与妻子合作出版多本着作，他利用自身温和的魅力，为这个主张保护生态的政党增添强大吸引力。

他一直被认为是可能的财长人选，但显然在与林德纳的竞争中败下阵来。

经过将近2个月磋商，哈柏克可能拿到了对他而言更好的职位－那就是一个结合经济、气候保护与能源政策的新权力中心。

今年4月，哈柏克选择退让，由绿党更具知名度的年轻女主席贝尔伯克（Annalena Baerbock）出马竞选总理，曾成为媒体焦点。

而在贝尔伯克陷入新书抄袭和可疑津贴风波时，哈柏克却展现了他的忠诚，拒绝取而代之。

但他的野心在选后的组阁环节展露无疑，拿下了绿党在新政府当中的最重要职位。

●德国史上第一位女性外长

身为一名摘过奖牌的弹翻床运动员，40岁的贝尔伯克总是把目标设定得很高。她虽然在挑战接替梅克尔时失利，未能成为德国史上第一位绿党出身的总理，却是德国首位女性外长。

在梅克尔推行商业导向的务实主义外交政策多年后，贝尔伯克矢言把人权放在德国外交核心，她也承诺对俄罗斯与中国采取更加强硬立场。

贝尔伯克在波澜万丈的选战期间，几乎从一开始就多次失误，屡屡让支持者失望。但她在电视辩论会的出色表现，让绿党最终拿下创新高的近15%选票，也让她得以拿到外长职位。

© 2021 AFP