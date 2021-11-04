德国新增病例创新高 卫生部长警告疫情肆虐

（法新社柏林4日电） 根据隶属德国联邦卫生部的罗伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）数据，德国今天出现COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发以来的最多单日新增病例。

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罗伯特・科赫研究所表示，全德过去24小时通报新增3万3949起确诊病例，超过2020年12月18日创下的单日新增最高纪录3万3777例。

德国过去几周来的病例数大幅增加，卫生部长史巴恩（Jens Spahn）昨天警告，第4波疫情正在肆虐，「威力异常」。

德国官员将这波病例飙升归咎于国内相对低的疫苗接种率。根据官方数据，截至今天为止，德国仅有66.9%人口已完整接种疫苗。

公卫专家表示，加护病房的病患多半未接种疫苗，且人数快速攀升。

史巴恩昨天表示：「我们目前面对的主要是未接种疫苗者的疫情，而且人数庞大，德国某些地区的加护病房床位又快不敷使用。」

德国现今疫情飙升正值9月大选后的政治胶着期，胜选的社会民主党寄望在12月初组成新的联合政府。未来联合政府的各个组成政党目前排除强制接种疫苗的可能性，并表示，不会再采取防疫封锁措施，至少不会对已接种的民众实施封锁。

然而在德国联邦体制下，各邦手握大权，可决定各自的防疫作法，有时会导致规定不一而令人无所适从。

© 2021 AFP