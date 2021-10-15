德国新政府有谱 社民党等3党达初步协议

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（法新社柏林15日电） 德国财政部长萧兹（Olaf Scholz）今天朝接替梅克尔（Angela Merkel）出任总理更迈进一步。他所属的社会民主党（SPD）与绿党、自由民主党（FDP）宣布达成组成新政府的初步协议。

自从中间偏左的社民党在9月26日大选中获胜后，这3党持续进行协商。梅克尔的保守阵营在大选中得票居次。

法新社报导，萧兹告诉记者：「整体而言，我们3党在这里团结一致，可以感受到新开始的可能性。」

他说：「我们在探索对话中达成一致。」他并表示这是很好的结果，清楚彰显德国能诞生一个确保进步的政府。

绿党共同主席贝尔伯克（Annalena Baerbock）说，达成初步协议兆示一个进步联盟，下一个十年将会真正成为革新的十年。 这项协议将成为正式组阁会谈的基础，几乎意味拿下战后最惨选举败绩的基民/基社联盟（CDU/CSU）将沦为在野党。

基民党党魁拉谢特（Armin Laschet）最近说，他的政党对组成执政联盟依旧抱持开放态度，但他自己的党魁职位都岌岌可危。

面对这场数十年来最惨烈危机，保守派计划把领导层大换血，将于12月党代表大会中选出新党魁。

萧兹本周表示，有信心三党协商将能让新政府在耶诞节前出炉。

社民党（红）、绿党（绿）和自由民主党（黄）组成的「红绿灯」联盟获得德国民众青睐，根据最新民调，有62%民众赞成由这3党组成下一届联邦政府。 萧兹的支持度更高，有3/4民众认为，让他当总理「很好」。

© 2021 AFP