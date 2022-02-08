德国无速限高速公路 飙时速417公里影片超吸睛

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（法新社法兰克福7日电） 一名捷克商人在以不限速闻名的德国高速公路上狂飙到时速417公里，影片吸引数百万次的点阅，但也引起当地执法部门的关切。 德国萨克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）斯登得 （Stendal）检察官办公室表示，他们正对这起可能涉及非法飙车的事件展开调查。 这次事件的主角是一名拥有奢华跑车的捷克富人，他在影音分享平台YouTube放上一段驾驶布加迪（Bugatti）双门超级跑车奇龙（Chiron）的影片，这让该事件受到关注。 捷克富商巴瑟（Radim Passer）在他YouTube频道上的影片贴文中写道：「感谢神，给我们安全且良好的环境。」 部分影片中有模拟时速表，从表上显示的数字来看，在一趟由德国首都柏林（Berlin）往西开到马德堡（Magdeburg）的路程中，时速飙到417公里。 影片是在去年中录制，但最近才被放上网，已吸引数百万次的点阅。 面对不负责任及危险驾驶的评论，巴瑟回应，声称他有「良好的能见度」，并强调布加迪的制动力。 在不同的媒体大幅报导此事后，高速公路警察开始调查此事。