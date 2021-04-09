德国未与欧盟同步 迳自与俄罗斯谈疫苗采购惹议

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（法新社柏林8日电） 德国开始为采购「卫星-V」（Sputnik-V）疫苗与俄罗斯展开协商，由于未与欧盟（EU）协调采取一致行动而引发争议。

研发俄罗斯「卫星-V」疫苗的公司今天晚间在推特（Twitter）发讯息证实，「讨论」已经展开。

他们表示，德国政府官员已和提供资金研发2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的「俄罗斯直接投资基金」（Russian Direct Investment Fund, RDIF）谈过，有关预先采购「卫星-V」疫苗的合约。

关于在采购「卫星-V」疫苗一事上与欧盟脱勾，德国卫生部长史巴恩（Jens Spahn）稍早表示，如果能够加速国内疫苗接种计画，他们已准备在没有其他26个欧盟会员国（一起行动）下，单独进行此事。

史巴恩告诉德国的公共广播电视公司「西德广播公司」（Westdeutscher Rundfunk Koln, WDR）：「欧盟执行委员会（EU Commission）昨天表示，欧盟不会像对其他药厂一样签约（采购卫星-V疫苗），例如BioNTech，所以我认为，我们将和俄罗斯进行双边会谈。」

史巴恩说：「要让我们的现况真的有些改变，（疫苗）须在接下来2个月到4、5个月之间送来，否则我们将没有足够的疫苗。」他也指出任何采购仍取决于欧洲监管机关对「卫星-V」疫苗的核准。

他表示，德国正寻求「有约束力的承诺，（确保）监管机关核准后，能有多少具体数量的疫苗可以在什么时候送到德国」。

© 2021 AFP