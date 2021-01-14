德国杯拜仁大爆冷 20年来首遭德乙球队淘汰

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（法新社柏林13日电） 德甲王者拜仁慕尼黑今天在德国杯第2轮对上德乙的霍尔斯坦基尔（Holstein Kiel ），最终在PK战爆冷5比6落败。拜仁教头弗利克（Hansi Flick）以「震惊」形容，对结局难以置信。

德国杯32强的比赛，拜仁慕两度领先，但在伤停补时第95分钟被扳平，延长赛两队都未能进球，最后进入PK大战。前5回双方都踢进，第6回拜仁慕尼黑罗卡（Marc Roca）失手，对方稳稳踢进第6球，奇迹演出小虾米吞大鲸鱼戏码。

弗利克赛后受访说：「这真是震惊，我们的失望难以言喻。一切的败笔都是（正规时间）从最后一刻被扳平成2比2开始，恭喜对方。」

「我们必须把输球的痛苦抛于脑后，把状况调整回来。」

拜仁前锋穆勒（Thomas Mueller）表示，这场败仗格外苦涩。

这是拜仁自2000年输给当时德丁球队马德堡（Magdeburg）以来，再次于德国杯遭非德甲的次级球队淘汰，这也是弗利克2019年11月执掌兵符以来，拜仁首度在某个锦标杯赛里遭淘汰。

惊奇赢球的霍尔斯坦基尔晋级16强，将于2月2日对上同为德乙的达姆斯塔（Darmstadt）。

© 2021 AFP