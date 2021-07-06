德国松绑旅行限制 英国等5国旅客可入境

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（法新社柏林5日电） 德国卫生机构今天表示将解除针对英国、印度、尼泊尔、俄罗斯和葡萄牙等5国多数旅客的入境禁令。这些国家都遭2019冠状病毒疾病（COVID-19）Delta变异株侵袭。

德国目前将上述5国列为所谓「病毒变异株国家」，也就是风险最高的等级。

隶属政府的生物医学机构「罗伯特．科赫研究所」（Robert Koch Institute）指出，这5国将从7日起改列为风险次高的「高发生率地区」（high-incidence areas）。

这项改变放宽非德国居民或公民旅客的入境禁令，意即任何人遵守隔离及检测规定就可以入境。

德国实施「病毒变异株国家」旅行分类，目的是把尚未在德国本土大规模扩散的新型冠状病毒变异株阻绝在外。

但德国卫生部长史巴恩（Jens Spahn）上周表示，Delta变异株迅速在德国成为主流病毒，也就是说，针对有Delta疫情国家的多数旅客，或许可以解除禁令。

史巴恩表示，鉴于Delta变异株逐渐扩散，且研究指出疫苗能有效对抗这种变异株，「我们将在未来几天关注情势变化」。

德国总理梅克尔（Angela Merkel）2日造访伦敦时也暗示，德国可能会对于来自英国的旅客放宽限制。

由于Delta变异株在英国造成染疫人数激增，梅克尔上月曾主张对英国旅客采取严格限制措施，包括拉长隔离期。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP