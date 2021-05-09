德国松绑 7百多万完成接种疫苗民众少受许多限制

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（法新社柏林9日电） 德国政府立法恢复民众因防疫遭到限制的一些自由后，民众只要已经完成接种疫苗，今天起可以免除许多限制。

根据新的立法规定，宵禁和社会接触限制不再适用完成接种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的700多万民众，或是染疫康复的民众。

他们将不再需要出示病毒检测阴性证明才能获得某些服务，例如美发和「预约购物」（click & meet）。

如果是从海外返回德国，他们将不会被要求隔离检疫，除非是来自因为变种病毒而被视为高风险的国家。

但是他们仍将被要求遵守社交距离，以及在商店和公共交通工具戴口罩的卫生措施。

司法部长兰布雷特（Christine Lambrecht）在本周宣布这些措施时说，对公共生活的任何限制都需有「充分理由」。

她说：「一旦这个理由不存在…这些限制就应不再存在。」

RTL电台（RTL Radio）的民调显示，64%的德国人表示，他们支持德国更进一步为接种疫苗者重新开放饭店、餐厅、剧院和电影院。

柏林市长穆勒（Michael Mueller）承认，人们是否免于遵守这些（防疫）规定将是「非常难以检查」。

穆勒建议民众随身携带疫苗接种证明，直到欧盟计划的数位疫苗护照到来。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2021 AFP