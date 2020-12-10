德国染疫死亡破2万 官员忧心确诊可能快速成长

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（法新社柏林10日电） 德国疫情严峻，染疫死亡人数突破2万人，境内负责疾病管制及预防工作的罗伯特・科赫研究所所长维勒表示，新增确诊病例的趋势出现令人担忧的转变。

罗伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）所长维勒（Lothar Wieler）表示：「2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊数量的增加令人忧心。」他警告，经过几周的平稳期后，「感染过程可能再次翻转」，呈现指数型成长。

他说：「德国将不得不采取更严格限制措施，来打破这个趋势。」

「应考虑采取其他措施。如果（现行措施）无法起作用，那么我看不出任何其他可能性。」

德国在11月下令新一轮停业，关闭文化和休闲设施，并禁止室内用餐。

德国卫生官员曾在11月中归功于这些措施，遏制疫情快速增长。

但德国总理梅克尔（Angela Merkel）也要求更严格限制措施，因为几周以来，单日确诊数稳定维持2万人左右后，染疫人数再次上升。

德国今天通报，过去24小时新增2万3679例确诊，而单日染疫死亡人数达到440人。

维勒表示，令人担忧的是，目前老年人和养老院染疫是8月的两倍。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

© 2020 AFP