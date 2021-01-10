德国染疫死亡破4万 梅克尔：未来几周最艰难

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（法新社柏林10日电） 德国负责疾病管制及预防工作的罗伯特・科赫研究所今天宣布，境内感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）不治总数超过4万大关。总理梅克尔警告，未来几周才是疫情最艰难阶段。

罗伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）表示，在过去24小时又有465人病殁，让疫情发生以来死亡总数达到4万343人。

自9日以来新增近1万7000例染疫，到目前为止，德国已经有190多万人确诊。

总理梅克尔（Angela Merkel）在每周六播出的影音谈话表示，耶诞节和新年期间社交活动对疫情的全部冲击，还没有在统计数据中显示出来。

梅克尔警告德国人，未来几周将是到目前为止「疫情最艰难阶段」，许多医生和医护人员将全力以赴。

全国目前有5000多名确诊病患住在加护病房，80%以上的加护病房床位被占用。

德国和其他欧盟国家一样，在2020年12月底开始为民众接种美国辉瑞（Pfizer）和德国BioNTech共同研发的疫苗。

到目前为止，已经有超过50万人接种疫苗。

梅克尔承认接种疫苗活动起步较慢，「但是节奏会加快」。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2021 AFP