德国染疫病故破10万人 新政府将发10亿欧元慰劳医护人员

（法新社法兰克福25日电） 德国今天宣布COVID-19（2019冠状病毒疾病）新增确诊和死亡病例均破纪录，病故总人数破10万名。准备接替总理梅克尔政权的新政府宣布，采取筹组应对小组、发奖金慰劳医护人员等政策。

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德国在稍早疫情爆发时，防疫表现优于其他许多欧洲国家，但近来疫情复发，加护病房床位被迅速占满。

这个欧洲最大经济体过去24小时新增351人病故，创单日新高，累计染疫病故人数达10万119人；染疫人数再添7万5961人，累计超过557万起确诊病例。「画报」（Bild）称，这是一道「令人担忧的里程碑」。

根据隶属德国联邦卫生部的罗伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）数据，过去7天的发病率也创下新高，来到每10万人就有419.7起新增病例。

以中间偏左社会民主党为首的新任联合政府，下个月将接替梅克尔（Angela Merkel）总理旗下政府执政，此时公卫危机恶化，使新政府面临紧迫挑战。

可望接任总理的萧兹（Olaf Scholz）昨天展现新政府的政策蓝图，宣布了控制第4波疫情的新措施。

这些措施包括组成疫情应对小组，以及提拨10亿欧元作为奖金，慰劳忙到分身乏术的第一线医护人员。

然而这些措施和上周所宣布限制全国未接种者进入公众场所的作法，被批评是杯水车薪且不够即时。

「南德日报」（Sueddeutsche）痛批：「最新的决策就像是在发生洪水灾难时，宣布聘雇更多游泳教练、分发一些充气浮圈和橡胶鸭的计画一样，无济于事。」

© 2021 AFP