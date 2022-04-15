德国没收俄富豪超级游艇

（法新社柏林14日电） 警方消息人士今天说，德国正式没收俄罗斯顶级富豪尤斯马诺夫拥有的全球最大超级游艇，这是俄罗斯挥军入侵乌克兰后，柏林当局对莫斯科祭出制裁的一环。

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根据「富比世」（Forbes）杂志，这艘长156公尺的超级游艇「迪尔巴号」（Dilbar），价值估达6亿美元（约新台币176亿元）。

自去年10月起，这艘游艇就一直停泊在汉堡一处修船厂维修。

德国海关先前已盯上这艘游艇数周，但由于所有权的争议，一直无法正式没收游艇。

德国联邦司法警察机关指出，尽管迪尔巴号超级游艇隐匿在海外公司名下，历经漫长的调查后，最后查明游艇的拥有者是尤斯马诺夫（Alisher Usmanov）的妹妹伊斯梅洛夫（Gulbakhor Ismailova）。

欧洲制裁俄罗斯顶级富豪与他们的家人，而俄罗斯亿万富豪尤斯马诺夫与他的妹妹都遭锁定。

警方在社群媒体推特（Twitter）上说：「这艘豪华游艇现在列入制裁，因此将在汉堡遭到没收。」

68岁的尤斯马诺夫在2021年「星期日泰晤士报」（Sunday Times）英国富豪榜中排名第6。

英格兰足球超级联赛艾佛顿队（Everton）13日中止与尤斯马诺夫拥有持股的数家公司签署的赞助合约。

© 2022 AFP