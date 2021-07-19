德国洪患灾情惨重 增至165死

广告 继续浏览后续

（法新社德国巴德挪伊纳尔-阿尔韦勒19日电） 德国民众记忆中最严重的洪水，截至今天已造成165人死亡。救难单位持续在灾情惨重的城镇搜寻数十名失踪人士。

德国西部上周降下两天豪雨，导致洪流冲过街道，卷走树木、汽车和棚舍，并摧毁大片民宅。

许多罹难者生前来不及带走贵重物品，死在淹水的地下室；有些人则是被强劲水流给冲走。

救难单位出动大批人员，以评估建物受损情形、清除瓦砾，并恢复电力、瓦斯和电话服务。一些地区的警察更出动机动船和潜水员来打捞遗体。

警方发言人告诉法新社，目前莱因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）确定有117人罹难；邻近的北莱因-西发利亚邦（North Rhine-Westphalia）有47人丧命；巴伐利亚邦（Bavaria）则有1人身亡。

德国内政部长赛贺佛（Horst Seehofer）与北莱因-西发利亚邦首长拉谢特（Armin Laschet）预计今天前去巡视重灾区尤斯科勤镇（Euskirchen）。拉谢特被认为最有可能接替梅克尔（Angela Merkel）成为下任总理。

执政16年、即将卸任的梅克尔昨天前往莱因-法耳次邦的舒尔德镇（Schuld）勘灾时，以「令人震惊」来形容灾情，并呼吁全球加速对抗气候危机。这波灾害让气候变迁一举登上9月26日全国大选的首要议题。

专家表示，由于暖化的大气中含有更多水气，气候变迁提高极端降雨带来洪患的风险和强度。

德国南部、比利时、瑞士、卢森堡、荷兰与奥地利近几天也降下豪雨。比利时至少31人死亡。

这次灾害死亡人数之高，也让人关注起德国的天气预警系统，以及风险区域民众是否够早获得通知。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

© 2021 AFP