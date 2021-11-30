德国疫情严峻加强防疫 宪法法院裁定管制措施合法

（法新社柏林30日电） 德国宪法法院今天裁定，为遏止疫情蔓延而执行的大规模管制措施合法，包括宵禁、学校停课与人际接触的限制等。这项裁决可能导致更严格的管制。

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法新社报导，德国总理梅克尔（Angela Merkel）即将会晤她的继任者萧兹（Olaf Scholz）及德国16个邦的首长，讨论是否加紧防疫措施的数小时前，德国宪法法院宣布上述裁定。

梅克尔的幕僚长布劳恩（Helge Braun）告诉RTL电台（RTL Radio），宪法法院的裁决说明了「我们应采取的防疫之道」。

这波疫情造成德国的确诊数创纪录，梅克尔邀集16个邦的首长与萧兹视讯会商。

根据罗伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）今天通报，德国新增4万5753个确诊病例及388人染疫致死。

为遏止疫情蔓延，欧洲最大经济体德国前几周开始要求民众搭乘大众交通工具或进入办公场所前，必须出示已接种疫苗、最近染疫康复或近期筛检呈阴性反应的证明。

多个惨遭疫情重创的地区甚至采取更严格管制，包括取消耶诞市集等大型活动，以及禁止没接种疫苗民众上酒吧、健身房及其他的休闲娱乐设施。

但是新增确诊病例还是日复一日屡创新高，呼吁加紧防疫的声浪日益高涨。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

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