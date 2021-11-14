德国疫情加剧 拟再实施居家远距上班

（法新社法兰克福14日电） 德国为加紧遏止前所未见的COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊病例骤增潮，目前正着手立法拟再度实施居家远距上班。

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法新社报导，德国是在今年7月解除居家远距上班，不过当前这个位于欧洲的国家正面临第4波疫情，打算再度实施这项规定。

自10月中至今，德国确诊与死亡病例暴增，疫情加剧一般归咎于德国的疫苗接种率仅略高于67%，显见仍有许多民众处于染疫的风险。

根据德国拟立法执行的居家远距上班草案，若没有到办公室的「必要正当理由」，将强制要求德国雇主提供居家远距上班的选项。

至于凡是到办公室的员工，也将依规定出示他们接种疫苗或是经筛检呈阴性结果的证明。

此外，当地媒体报导，德国政府也正在加紧制订规范，若干场合及活动将限定准入资格，也就是仅限已接种疫苗或染疫复原，以及出示筛检结果呈阴性的民众。

可望筹组下届德国政府的社会民主党（Social Democrats）、绿党（the Greens）与自由民主党（FDP）正在密集磋商这项新的防疫措施。

三党共同提案将交由联邦议院（Bundestag）于18日同意，之后于隔天交由联邦参议院（Bundesrat）批准。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP