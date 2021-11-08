德国疫情骤升 7天COVID-19发生率创新高

（法新社柏林8日电） 德国过去7天每10万人新增感染COVID-19人数的发生率在今天飙升至201.1，创一年多前爆发疫情以来新高。

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上次高点是在2020年12月22日达到197.6。德国COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗接种率在70%以下停滞，官方近日曾恳请民众施打疫苗。

德国之声（DW）网站报导，根据德国卫生单位统计，德国过去24小时新增病例增逾1万5500例，发生率今天首破200；昨天是191.5；一周前是154.8。

疫情最严重区域是萨克森（Saxony）和图林根（Thuringia），其次是巴伐利亚（Bavaria）

德国东部萨克森邦的发生率是491.3，为全国平均2倍以上，未接种者今天起面临新的限制措施。

室内用餐或其他室内活动将限于完整接种或可出示康复证明者。

这波针对未接种疫苗者的新规定是全国最严格，仅孩童和因医疗因素无法接种者将可豁免。

德国病例骤升适逢9月大选后陷入政治停滞状态。结盟政党目标在12月初组成新政府，他们截至目前排除强制接种疫苗的可能性，并说不会有新的封锁措施，至少不会对已接种者祭出。（译者：卢映孜/核稿：陈政一）

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