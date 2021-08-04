德国百年洪灾造成巨量废弃物 淹没处理场

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（法新社德国下齐森3日电） 德国上月遭逢历史性的洪水重创后，村庄的废弃物处理场如今得面对相当于一整年的垃圾量，让处理场瞬间饱和。

下齐森市（Niederzissen）废弃物管理中心主任赫滕巴赫 (Sascha Hurtenbach)告诉法新社：「这在德国是前所未有的情况」，而在他身后，怪手正努力将堆积如山的废弃物压缩以减少体积。

赫滕巴赫表示：「目前约3万5000吨的废弃物从受灾区运来，而我们已经将相同数量的废弃物运往掩埋场。」「但受灾区仍有许多的废弃物。」

这座位于下齐森市的废弃物处理场，距莱茵河（Rhein）支流阿尔河（Ahr ）河谷约20公里，在7月14日的夜晚，阿尔河溃堤，洪水泛滥成灾。

阿尔河沿岸村落遭大水冲毁，当地居民数十人丧生。

通往河谷的道路上烂泥变成尘土飞扬，来此欣赏如画美景的游客不复见，取而代之的是卡车车队。

破碎生活的残骸－洗衣机、洗碗机、沙发、冰箱、椅子等层层堆叠，这些是造成德国西部至少186人死亡的灾难见证者。赫滕巴赫说：「我们已经满了。」

在灾后清理行动的高峰期，每分钟都有一辆卡车抵达下齐森市。

然而这只是刚开始而已，受到洪灾影响的民宅外，还有许多建筑材料、树干和树枝等待被运走。

约有170名工人被派去善后，这是平时正常人力的4 倍人数。

处理场本身一周运作7天，但仍受到将废弃物载到掩埋场或专门回收中心的卡车数量所限制。

赫滕巴赫说：「我不知道我们还能撑多久。」

在该中心提供服务的13万居民中，只有3万是洪水直接受灾户，他说：「但对于其他人，我们还是得一如往常清空他们的垃圾桶、运走废弃物。」

© 2021 AFP