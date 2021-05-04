德国破获全球最大黑暗网路儿童色情平台

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（法新社柏林3日电） 德国联邦警察今天宣布，他们已关闭「全球最大的黑暗网路（darknet）儿童色情平台之一」，并已于4月中发动连串突袭行动逮捕4名成员。

根据德国警方声明，这个黑暗网路平台名为「男孩城」（Boystown），从2019年开始出现，成员超过40万人，「架设目的是为了在全球交换儿童色情内容」。

声明表示，这个黑暗网路论坛提供用户相互联络管道，并让他们可以交换儿童色情图像和影片内容，当中甚至有「对幼童的严重性虐待」。

德国警方共在境内发动7场相关突袭行动，逮捕3名介于40和64岁的男性。另有一名德国籍男嫌在柏林要求下，已于南美国家巴拉圭遭到拘留，等待德国法兰克福法院发布国际逮捕令遣返回国。

德国警方表示，其中3人被控以管理员身分经营这个平台，他们不仅提供技术支援，还教导成员如何避免被当局发现；另一男子则是「平台最活跃用户之一」。

调查人员说，这场由德国发起、持续数月的逮捕任务，由欧洲刑警组织（Europol）协调指挥，荷兰、瑞典、美国和加拿大的执法当局也提供支援。

经过突袭行动后，包括「男孩城」和其他相关网路论坛都已从网路移除。

© 2021 AFP