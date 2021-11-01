德国确诊攀升 忧心第4波疫情卷土重来

（法新社柏林1日电） 德国的COVID-19（2019冠状病毒疾病）发病率今天自5月以来，首次来到每10万人超过150人确诊，让德国面临政党轮替的同时，还要忧心第4波疫情来到。

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根据罗伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）数据，德国的过去7天发病率为每10万人确诊154.8例，比一周前的110.1例上升。

即将卸任的德国总理梅克尔（Angela Merkel）昨天呼吁赶紧行动，对抗这「非常令人忧心的趋势」，并强调德国没办法等到新政府就位再行动。

梅克尔也支持施打第3支追加剂，表示德国「必须有所作为」，确保疫苗供应无虞。

然而，德国目前仅有66.7%民众完成疫苗接种，有近1/3民众还没施打疫苗。

根据佛尔沙研究中心（Forsa）受委托替卫生部进行、10月28日公布的民调，65%没有接种疫苗的受访者表示「绝不」接种疫苗，另有23%「不情愿」接种疫苗。

在此同时，卫生人员回报医院涌入新一波确诊病患，大多未曾接种疫苗。

梅克尔昨天接受法兰克福广讯报（Frankfurter Allgemeine）访问时，虽然捍卫民众有不接种疫苗的权利，但仍坦承看到多达300万超过60岁的德国民众还没有接种疫苗，感到很难过。

德国下任总理可能人选、社民党的萧兹（Olaf Scholz）昨天说，德国必须采取必要行动，确保疫情获得控制。但他也说 ，如果多数民众已接种疫苗，不太可能采取封城等严格防疫措施。

根据RKI，德国今天新增9658例确诊，23人病殁。（译者：戴雅真/核稿：陈政一）

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