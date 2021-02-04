德国确诊数下滑 卫生部长看好春季前解封

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（法新社柏林4日电） 德国卫生部长史巴恩今天表示，随着2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例持续小幅下滑，可能在春季前松绑防疫封锁措施。

史巴恩（Jens Spahn）接受冯克媒体集团（Funke）访问时说：「我们不能整个冬天都处于这种封锁中，作为一个社会，我们不会容忍这种情况。」

德国在去年11月施行部分封锁，关闭酒吧、餐厅和文化体育设施。

学校和非必需品商店也在去年12月中被列入封锁名单，由于担心新变种病毒疫情，1月加强戴口罩和在家工作的规定。

自今年初以来，新增确诊和加护病房病患数量稳定下降，史巴恩称这种趋势「令人鼓舞」。

但德国负责疾病管制及预防工作的罗伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）今天通报新增1万4211 例确诊和786人染疫死亡，发生率是81，仍远高于德国政治人物为重新开放设定的发生率50的目标。

德国总理梅克尔（Angela Merkel）将在下周三和德国16个邦的领导人会晤，决定限制措施在14日到期后是否延长。

一些专家认为，现在松绑这些限制措施还太早，特别是考虑到新的、更具传染性的变种病毒。

不过，史巴恩说，德国的目标仍然是「避免卫生系统负担过重，而不是避免每一次的感染」。

他说：「要让疫情降到零确诊，并保持这种状况，在其他生活领域付出的代价是不成比例的。」（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

© 2021 AFP