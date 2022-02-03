德国禁播「今日俄罗斯」 俄批侵犯言论自由

（法新社莫斯科3日电） 克里姆林宫今天批评德国禁止俄国国营媒体「今日俄罗斯」（Russia Today, RT）德语频道转播，俄国外交部表示，将会立刻采取反制行动。

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克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「情况很明显。一家俄国媒体机构，又可称是一家国际媒体机构被禁止在德国播放。除了侵犯言论自由，还有什么话可说。」

俄国外交部表示，将于今天稍晚宣布反制动作，但没有说明细节。

俄国外交部先前发表声明回应：「这项行动使得我们别无选择，只能对在俄国立案的德国媒体展开报复措施。」

德国监管机构发表声明指出，「今日俄罗斯」德语频道RT DE转播遭到禁止，是因为该频道没有转播执照。

这个频道自去年12月22日就在德国当局的要求下，遭到欧洲卫星网路停播，当时才开台不到一周，不过仍可透过网路和手机应用程式观看。

RT DE则称停播频道「不合法」，是基于德国与俄罗斯外交关系紧张之际，柏林当局施加政治压力所做出的决定。

「今日俄罗斯」于2005年开始营运，由国家出资，有英语、法语、西班牙语和阿拉伯语等多种语言的频道和网站，遭到西方国家批评散播不实消息与亲俄言论，在多个国家都遭到禁播，包括立陶宛和拉脱维亚。

© 2022 AFP