德国福斯看好电动车发展 提5年扩大投资计画

（法新社法兰克福9日电） 德国汽车业巨擘福斯汽车集团（Volkswagen）今天表示，未来5年间投资在电动车和数位化上的金额将增至890亿欧元（约新台币2.8兆元）。

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福斯汽车集团旗下有奥迪（Audi）、宾利（Bentley）、蓝宝坚尼（Lamborghini）等品牌，规划从1590亿欧元的投资金额中，拨出56%用于研发未来车款，比先前订定的50%还多，并预期「2026年，每售出4辆车，就有一辆配备电池电动马达」。

福斯执行长迪斯（Herbert Diess）在集团监事会议同意这项投资计画后对记者说：「我们身处福斯史上最剧烈的转变之中。」

在因应气候变迁的压力之下，全球大型汽车制造商相继宣布要逐步淘汰使用化石燃料的汽车。

德国刚上任的执政联盟由新总理萧兹（Olaf Scholz）领导，施政重点之一就是加速发展电动车，希望德国能在2030年之前达到1500万辆电动车在路上行驶的目标。

福斯汽车集团曾在2020年宣布要在2024年之前投资730亿欧元在未来车款上。

福斯在声明中表示，之所以有必要增加投资，主要是因为欧盟在绿色协议中同意加速发展电动车。

福斯增加投资的部分，将用于未来几年与其他企业建立伙伴关系，开设6座新的电池工厂。

分配给电动车的资金增加了50%，达520亿欧元；拨给混合动力「过渡技术」的资金则减少30%，降至80亿欧元。车辆和集团组织的数位化将再耗费300亿欧元。

福斯集团表示，位于德国沃佛斯堡（Wolfsburg）的旗舰工厂将于2024年全面生产电动车，比原先规划的要早实现，另也预计于2026年生产新的大众市场电动车款。

© 2021 AFP