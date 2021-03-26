德国脚表态护人权 世足资格赛前穿手写T恤

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（法新社德国杜伊斯堡25日电） 德国球员今天在2022年世足赛资格赛的赛前，身穿手写「人权」的黑色T恤，表达对全球各地人权问题的态度。那场比赛，德国以3比0击败冰岛。

这场比赛开踢之前，德国球员在场上排成一排，他们穿着黑色T恤，上头有以白色颜料手写的英文字母，拚出「人权」（HUMAN RIGHTS）的字样。

德国总教练勒夫（Joachim Loew）称他「完全」支持球员表态。他说：「这个口号代表我们为世界各地的人权问题挺身而出，不论事情发生在何处都是如此，那也是我们体现的价值观。」

勒夫说：「那是个很好、很重要的口号。」

在德国队这次抗议的几天前，挪威队球员在直布罗陀（Gibraltar）比赛时，穿着白色T恤，上面印着「要人权，场内外都是」（Human rights, on and off the pitch）的字样。他们此举是为了凸显2022年世界杯足球赛主办国卡达建球场的移工所面临的困境。

英国日报「卫报」（The Guardian）最近报导，自波斯湾国家卡达2010年获得世足赛主办权后，至今已有逾6500名工人在球场建筑的过程中丧命。

今天在比赛第2分钟，就率先为德国进球的格雷茨卡（Leon Goretzka）说：「世界杯就要到来，这将会被拿来讨论，…我们想展现的是，我们并不会忽略此事。」

「我们是自己手绘了那些字，我们能带来的影响很大，所以我们能以此树立典范，为的是我们想要捍卫的价值观，这是很明确的。」

在德国杜伊斯堡（Duisburg）进行的这场比赛，勒夫率领的德国，在开踢后7分钟，就陆续靠格雷茨卡和哈费尔茨（Kai Havertz）进球，取得2比0领先。

这是德国52年来，首次在男子组国际赛中，能那么快取得领先。

去年11月，德国在欧国联以0比6惨败给西班牙后，勒夫便要求球队要有强势的表现。

格雷茨卡说：「早早进球让分数入袋，对我们赢得比赛来说是件好事。」

在被西班牙狂电后，德国被自家球迷毫不留情的猛批，格雷茨卡对此表示：「我们把激情带上场，为我们的国家奋战。」

本季为曼城（Manchester City）出赛34场、攻进16球的中场京多安（Ilkay Gundogan），把他的猛烈炮火带进国家队，他在今天比赛的下半场，为德国攻进此役的第3球。

京多安说：「我们的球流动性很好，创造出不少（进球）机会。」

© 2021 AFP