德国调查俄罗斯在乌克兰数百宗战争罪行

（法新社柏林18日电） 德国警方今天表示，他们正在调查俄罗斯在乌克兰可能犯下的数百宗战争罪行，调查对象包括与疑似犯行可能有关的数名政治和军事官员。

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德国联邦刑事警察局（BKA）局长穆恩克（Holger Muench）告诉德国「周日世界报」（Welt am Sonntag）：「目前为止，我们已经收到多达3位数的线索。」

他还表示，调查对象不仅包括战争罪行的疑似犯行者，也包含政治和军事官员。「这是调查最困难的部分，像是错综复杂的拼图。」

穆恩克说，「我们的目标明确，就是确认哪些人该为暴行负责，并透过我们的调查证明他们的行为，以及将他们绳之以法」，包括在德国进行。

德国实施普遍管辖权，这种国际法原则让一国可对在外国发生的违反人道、战争罪和种族灭绝罪行提起刑事诉讼，无论犯行地点在何处。

不过穆恩克表示，调查工作「可能要花点时间」，因为与乌克兰冲突有关的调查现在才刚刚开始。

协助德国联邦刑事警察局进行调查工作的，包括德国对外情报单位，因为它握有俄罗斯士兵之间无线电对话录音等证据。

穆恩克表示，德国的调查人员也可能被派遣至乌克兰，但得先取得国际权限。（译者：张正芊/核稿：戴雅真）

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