德国足坛传奇穆勒辞世享寿75岁

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（法新社柏林15日电） 德国传奇前锋球员穆勒（Gerd Mueller）的老东家拜仁慕尼黑（Bayern Munich）证实，穆勒今晨已经辞世，享寿75岁。

穆勒的足坛生涯光辉璀璨，1960与1970年代曾在德国足球甲级联赛（Bundesliga）为拜仁慕尼黑踢进创纪录的365球，另外还在62场国际赛事中为西德进球68次。

拜仁慕尼黑球会会长海纳尔（Herbert Hainer）说：「今天对拜仁慕尼黑及其球迷来说，是伤心又黑暗的一天。」

「穆勒是史上最伟大的前锋、一个值得尊敬的好人和世界足坛名人。」

「如果没有穆勒，拜仁慕尼黑不会成为今日众所喜爱的球会。」

「他的名字与关于他的回忆将永远流传。」

在西德国家足球队期间，穆勒曾赢得1972年欧洲国家杯（UEFA European Championship）以及1974年在西德举行的世界杯足球赛（World Cup）。且当年世足决赛对上荷兰时，还是由他踢进致胜的一球。

穆勒退役后长期留在拜仁慕尼黑担任青年队教练。生前最后几年他饱受失智症所苦，死后留下妻子和一名女儿。

© 2021 AFP